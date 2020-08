Femme poignardée à Danjoutin : ouverture d'une information judiciaire pour tentative d'assassinat

Le compagnon de la femme poignardée à Danjoutin a été présenté au Parquet de Montbéliard ce samedi et mis en examen pour tentative d'assassinat. Il a été placé en détention provisoire. Entendu par le juge d'instruction, il reconnait une partie des faits.

Le Parquet de Montbéliard a ouvert ce samedi, une information judiciaire pour tentative d'assassinat, dans l'enquête sur la femme retrouvée poignardée jeudi soir à Danjoutin, rue de Vézelois. Très grièvement blessée, la victime de 36 ans avait été secourue dans la rue par des voisins. Son compagnon est suspecté de lui avoir porté plusieurs coups de couteau.

Plusieurs éléments font penser que l'acte était prémédité (le Parquet)

"Plusieurs éléments, comme le contexte et les circonstances, font penser que l'acte était prémédité", indique à France Bleu Belfort Montbéliard le substitut du procureur. Un des coups de couteau a été porté par derrière, sur le devant de la gorge de la victime.

Un contexte de divorce

Face au juge d'instruction, l'homme de 35 ans reconnaît avoir tenu le couteau dans ses mains, mais "ne se souvient pas avoir porté les coups", qui auraient pu tuer la victime.

Selon nos informations, le drame aurait eu lieu dans un contexte de séparation. La femme de 36 ans aurait demandé le divorce. Celle-ci est toujours en urgence relative à l'hôpital. Elle a pu être auditionnée. Le couple a deux enfants, ces derniers ont été placés chez leurs grands-parents.

Ecroué à Belfort

Selon le Parquet, le mis en cause était inconnu de la justice, et inséré. Il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Belfort. L'enquête va maintenant tenter d'éclaircir les circonstances exactes du drame ainsi que le profil psychologique et psychiatrique de l'agresseur présumé.