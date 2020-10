Femme renversée à Lallaing : vers la mise en examen de trois personnes

Trois mises en examen devraient être prononcées ce jeudi soir par un juge d'instruction de Douai, après les événements qui se sont déroulés à Lallaing mardi. Une femme d'une quarantaine d'années est encore dans un état critique, son pronostic vital toujours engagé. Elle a été écrasée par une voiture, alors qu'elle tentait d'intervenir lors d'une altercation.

Scénario en deux temps

Le scénario commence à se dessiner, mais comporte encore plusieurs zones d'ombre. Tout commence à la mi-journée par une altercation entre une jeune femme et un jeune homme, qu'elle accuse d'avoir dégradé sa voiture. Elle appelle un couple d'amis en renfort, et dans un autre véhicule, ils se rendent dans le quartier du jeune homme.

Le ton monte rapidement, et le conducteur affirme que les jeunes du quartier commencent à s'en prendre à eux, tapant sur la voiture à coups de barre de fer. En panique, il démarre, renverse la mère d'un des jeunes venue pour calmer la situation. Il se rend au commissariat de Douai pour porter plainte, sans s'être rendu compte, prétend-il, qu'il avait laissé une victime derrière lui.

Acte volontaire ?

Il est alors placé en garde à vue, et l'enquête met au jour un témoignage qui contredit sa version : il aurait manœuvré en avant et en arrière, roulant à plusieurs reprises sur cette femme. On serait alors bien loin d'un acte involontaire. Jeudi soir, le procureur de la République de Douai demandait sa mise en examen pour tentative d'homicide volontaire et son placement en détention. Ainsi que la mise en examen de deux des jeunes qui ont participé à la rixe, dont le fils de la victime.