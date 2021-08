Femme retrouvée morte à Levier: elle se serait bien donné la mort selon les premiers éléments de l'enquête

Samedi 14 août 2021 vers 12h30, le cadavre ensanglanté d'une femme était découvert à l'arrière de sa voiture à Levier dans le Haut-Doubs, alors que les pompiers luttaient contre l'incendie qui ravageait sa maison. Le véhicule se trouvait dans le garage de l'habitation au moment où l'alerte avait été donnée, mais un témoin l'avait précipitamment éloigné des flammes pour éviter une explosion du réservoir. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'une autre personne a remarqué qu'un corps gisait à l'intérieur, les pompiers ont alors tenté, sans succès de réanimer la victime, âgée de 55 ans, la propriétaire des lieux.

L'autopsie pratiquée ce lundi 16 août a montré que la femme était morte d'un coup unique de couteau, porté au cou, et qui a atteint une veine, elle se serait rapidement vidée de son sang. Le médecin-légiste n'a constaté aucune trace qui montrerait qu'elle a tenté de se défendre. Les investigations ne sont pas encore terminée, mais l'hypothèse principale retenue par les enquêteurs de la brigade de recherche de la gendarmerie de Pontarlier est celle d'un incendie volontaire suivie d'un suicide. Ce qui semble de prime abord difficile à croire, mais plusieurs éléments matériels viennent conforter cette thèse.

Un contexte de séparation

La victime, de nationalité sénégalaise, vivait avec son conjoint depuis 8 ans, une relation sans histoires, mais qui semble-t-il s'était délitée ces deux dernières années: la quinquagénaire était depuis deux ans en arrêt de travail, suite à un traumatisme crânien accidentel, avec des conséquences sur son humeur et son comportement. Le couple venait de décider de se séparer, les deux étaient passés ce samedi matin à la gendarmerie de Levier pour signaler que le conjoint changeait de domicile, et dans la foulée celui-ci a déménagé ces affaires.

La victime achète le matin même un couteau, de l'allume-feu et un briquet

Cette séparation a-t-elle été le déclencheur de ces tragiques événements? En tout cas, le matin du drame, pendant que le conjoint déménageait, la victime se rendait dans une grande surface de Salins-les-Bains pour y faire des achats, elle a été filmée à 11h 38 par la vidéosurveillance du magasin. "Elle a fait l'acquisition, une heure avant les faits, d'un couteau Opinel n°8, de liquide allume-feu et d'un briquet", précise la vice-procureure de la République de Besançon Margareth Parietti. Le conjoint la croise brièvement à son retour, selon lui elle refuse de lui parler, il décide de se rendre dans un kebab de Pontarlier pour y déjeuner, sa présence y est confirmée par plusieurs témoignages. Il n'en repart que lorsqu'à 13h 12, un coup de téléphone lui apprend que la maison est en feu.

Le couteau acheté le matin même a été retrouvé ensanglanté sous le corps de la victime, avec son emballage qui semble avoir été déchiré à la hâte. La plaie au cou correspond à cet Opinel. Dans la maison, trois départs de feu ont été constatés, dans les combles, dans une chambre et dans le salon. Et dans le garage, les gendarmes ont retrouvé le pantalon que la femme portait lors de ses achats à Salins les Bains. Sur ce pantalon, des traces de brûlure, tout comme sur les jambes et les avant-bras de la quinquagénaire. Tous ces éléments conduisent le parquet et les enquêteurs à penser que celle-ci aurait volontairement mis le feu à la maison, avant de se porter le coup de couteau qui s'est avéré mortel.

La famille ne croit pas au suicide, l'enquête se poursuit

Les investigations ne sont pas terminées pour autant. "En 72 heures on n'a pas pu boucler cette enquête", explique la vice-procureure Margareth Parietti, "il faut encore qu'on la poursuive, pour infirmer ou confirmer les éléments que nous avons recueillis pour le moment". Il s'agit notamment d'attendre le résultat des analyses du couteau et de différents éléments matériels recueillis sur place.

La magistrate et le responsable de l'enquête ont longuement reçu ce mardi la famille de la victime, accompagnée du consul général du Sénégal à Lyon. Les proches n'ont pas été convaincus par les éléments factuels qui leur ont été présentés, ils ont fait savoir qu'ils allaient déposer une plainte contre X, avec constitution de partie civile.