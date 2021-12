Femme retrouvée morte lors d'un incendie à Levier: l'enquête conclut définitivement à un suicide

Le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux a annoncé ce lundi 13 décembre le classement sans suite de l'enquête ouverte en août dernier après la découverte à Levier dans le Haut Doubs du corps d'une femme, morte égorgée dans sa voiture, alors que sa maison était la proie des flammes. Au terme de plusieurs mois d'investigations, tout indique, selon le procureur, que la victime s'est suicidée après avoir incendié son domicile.

Les faits remontent au samedi 14 août 2021. Vers 12h30, les pompiers sont appelés à Levier dans le Haut-Doubs, pour l'incendie d'une maison individuelle. En attendant leur arrivée, l'un des voisins qui a donné l'alerte sort la voiture de la propriétaire du garage, dont la porte était entrouverte, pour éviter une explosion du réservoir. Dans la précipitation, il ne voit rien de particulier, ce n'est que quelques minutes plus tard qu'une autre personne remarque que le corps de la propriétaire de l'habitation, une femme de 55 ans de nationalité sénégalaise, gît sans vie sur la banquette arrière du véhicule.

Une enquête pour "recherche des causes de la mort"

Rapidement, l'enquête de la gendarmerie s'oriente vers la thèse d'un incendie volontaire suivi d'un suicide, sur fond de séparation. Le compagnon de la victime venait de quitter le jour même le domicile du couple, et la quinquagénaire s'était rendue le matin du drame dans un grande surface pour y acheter un briquet, du liquide inflammable et un couteau Opinel. C'est ce couteau qui a été retrouvé ensanglanté sous le corps, et qui a servi à porter le coup mortel , un unique coup au niveau du cou, qui a tranché une veine et provoqué une hémorragie fatale. Il n'y a aucune trace de lutte.

Les enquêteurs ont recensé cinq départs de feu différents, et le corps de la victime, ainsi que son pantalon, présentaient des traces de brûlures. Le conjoint ne se trouvait pas sur place au moment des faits, des témoins attestent de sa présence dans un kebab de Pontarlier. Autant d'éléments qui ont conduit les enquêteurs, dès les premiers jours après le drame, à penser que la quinquagénaire avait volontairement provoqué l'incendie de sa maison avant de se porter un coup de couteau mortel.

Un état psychologique de plus en plus instable

Une thèse difficile à accepter pour la famille de la victime, qui dès le départ soupçonnait un homicide. Le parquet a donc diligenté une enquête de "recherche des causes de la mort". L'analyse du dossier médical de la défunte et des témoignages de proches ont permis d'établir que la victime avait déjà tenté de se suicider en septembre 2019, et qu'elle était en proie à des problèmes psychiques croissants. "Elle avait le sentiment d'être épiée en permanence, qu'il y avait des gens qui lui en voulaient, qu'il y avait des caméras chez elle, elle tenait des propos en partie incohérents et faisait état d'un profond mal être", rapporte le procureur de la République de Besançon Etienne Manteaux. Son concubin, quelques jours avant les faits, avait alerté le maire de la commune et une assistante sociale sur l'état de santé de sa compagne.

Sur le couteau, un unique ADN: celui de la victime

L'analyse du couteau a par ailleurs révélé la présence d'un seul ADN sur le manche et la lame : celui de la victime. "S'il y avait eu des indices pouvant laisser penser à l'intervention d'un tiers, on aurait ouvert une enquête pour homicide volontaire ou assassinat, mais là, tout montre que cette dame s'est suicidée" conclut le procureur de la République de Besançon. L'enquête est donc classée sans suite. La famille de la victime a toutefois la possibilité de contester cette décision devant le procureur général ou de saisir un juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile.