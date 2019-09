Femme tuée au foyer à Strasbourg : un homme arrêté en Allemagne

Strasbourg, France

Il a été arrêté vendredi dernier en Allemagne lors du contrôle à la frontière, près de Kiefersfelden, d'un autocar longue distance, selon un communiqué diffusé par la police allemande. Il est soupçonné d'avoir tué à l'arme blanche une femme d'origine kosovare à Strasbourg le 17 septembre dernier dans un foyer Adoma.

Il devrait être emprisonné à Munich, en attendant une probable extradition vers la France. Il ne fait "pas partie de l'entourage familial de la victime" selon les enquêteurs. Et il n'y a "pas de mobile" non plus.