Un Espagnol de 53 ans a été reconnu coupable du meurtre d'Anne-Marie Varenas devant la cour d'assises de Nîmes ce vendredi 13 décembre. Le maçon toxicomane a été condamné à 20 ans de prison et à une interdiction définitive du territoire français.

VIDÉO - Femme tuée et cachée dans un clic-clac : l'accusé condamné à 20 ans de prison à Nîmes

L'avocate des parties civiles, Me Khadija Aoudia entourée de la famille de la victime.

Nîmes, France

Après trois jours d'audience, l'Espagnol de 53 ans accusé du meurtre d'Anne-Marie Varenas en février 2016 a été reconnu coupable ce vendredi devant la cour d'assises de Nîmes. Le maçon a été condamné à 20 ans de prison et à une interdiction définitive du territoire française. Le ministère public avait requis 30 ans de prison. La cour a également condamné l'accusé a versé un total de 89.000 euros à la famille de la victime, pour le préjudice moral et pour la souffrance endurée par Anne-Marie Varenas.

"Il a été conclu que l'accusé a délibérément ôté la vie à Anne-Marie Varenas." (Me Khadija Varenas, avocat des parties civiles)

Entourée de la famille de la victime, Maître Khadija Aoudia s'est dit "particulièrement satisfaite" du verdict rendu par la cour d'assises. "Il a été conclu que l'accusé a délibérément ôté la vie à Anne-Marie Varenas. Et deuxième point, 20 ans de prison ça rappelle la sévérité, le caractère machiavélique, macabre de l'acte qui a été posé" a expliqué l'avocate des parties civile, entourée de la famille de la victime.

"C'est une peine juste." (Me Jean-Faustin Kamdem, avocat de la défense)

Pour la défense également, "c'est un verdict de satisfaction", confie l'avocat de l'accusé, Me Jean-Faustin Kamdem. "Malgré les nombreuses incohérences du dossier, malgré les approximations des expertises, on revient à une peine juste. J'ai eu peur qu'on soit plus dans la vengeance que dans la justice, j'ai l'impression que la justice est passée."

En février 2016, José Gonzales Hernandez, avait battu et étranglé la victime âgée de 57 ans dans des circonstances atroces, avant de cacher son corps dans le coffre d'une banquette clic-clac dans un studio de la rue Bât-d'Argent à Nîmes. Il sera retrouvé trois mois plus tard sur la Côte d'Azur par les enquêteurs de la police judiciaire.

L'accusé est également soupçonné d'un viol qui se serait produit deux semaines avant ce meurtre. il sera jugé au tribunal correctionnel de Nîmes pour agression sexuelle en mars 2020.