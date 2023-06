Femme tuée par balle en Dordogne : "j'étais à 100 lieues de penser ça", les habitants du quartier choqués

Les voitures ralentissent ce dimanche matin, au niveau de l'allée Gustave Eiffel pour tenter d'apercevoir ce qu'il se passe, la rue est barrée par le ruban jaune de la gendarmerie nationale. Les militaires sont toujours là, ce dimanche matin, les techniciens de l'identification criminelle en combinaison blanche font des allers-retours entre leurs véhicules et cette maison aux volets rouges, un peu en retrait. C'est ici, dans ce quartier résidentiel de Montpon-Ménestérol que s'est déroulée la soirée au cours de laquelle une femme a été tuée par balle .

Deux hommes toujours en garde à vue

D'après les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un "jeu" avec un gilet pare-balles qui a mal tourné . Deux hommes ont été arrêtés et placés en garde à vue, dont un homme de 55 ans qui vit dans cette maison. Il est soupçonné d'être le tireur. Un troisième homme qui participait à cette soirée doit être entendu par les enquêteurs pour déterminer exactement le cours de la soirée.

Un voisin "serviable"

Dans le quartier, les voisines du tireur présumé décrivent un homme "carré", "discret", gentil et serviable. Il a aidé l'une d'elles à emménager en février dernier et l'autre à tailler du bois et tondre la pelouse. Selon ces témoignages, cet homme vivait seul et travaillait dans une entreprise spécialisée dans le bois.

Elles décrivent aussi un homme qui faisait souvent la fête, et d'autres voisins expliquent qu'ils voyaient souvent des allers-et-venues dans cette allée, avec des voitures, souvent le soir en semaine et le weekend. "On a pensé à du trafic", reconnait un voisin.

Sa plus proche voisine explique qu'elle n'a jamais été dérangée par le bruit, "j'entendais un petit peu, mais cela n'a jamais été gênant, il faut dire que je suis un peu sourde". Dans ce quartier, les haies sont épaisses entre ces maisons bien entretenues.

Aucun bruit entendu pendant la soirée

Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les voisins les plus proches n'ont rien entendu d'anormal. Un voisin se souvient juste des bruits de portières et de voitures en tout début de matinée ce samedi.

Les habitants de la rue Paul-Émile Victor se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de grave quand ils ont vu les gendarmes encercler la maison vers 9h ce samedi, avec les casques et des armes lourdes, "on nous a dit, "couchez-vous, cela fait bizarre, c'est très impressionnant" raconte une voisine.

Une autre habitante du quartier est choquée, "j'étais à 100 lieues de penser à ça, ça m'a ébranlé, car connaissant la personne, je n'aurai jamais pu penser que cela aurait pu se passer".

Le parquet de Périgueux a ouvert une enquête pour homicide volontaire, elle est confiée aux gendarmes de la Brigade de Recherches de Périgueux.