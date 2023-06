Femme tuée par balle en Dordogne : le tireur a transporté le corps à vélo

Le "jeu" avec le gilet pare-balles a duré pendant cette soirée du vendredi 2 au samedi 3 juin à Montpon-Ménestérol, explique la Procureure de la République de Périgueux, Solène Belaouar, puisqu'il y a eu au moins trois ou quatre tirs sur cette femme. C'est attesté par l'enregistrement de six vidéos de quelques secondes avec un téléphone portable .

Des tirs avec un pistolet puis avec un fusil de chasse

La soirée sur fond d'alcool et de drogues (cannabis et cocaïne) s'est transformée en expérience morbide quand ces trois hommes et cette femme ont voulu tester la résistance d'un gilet pare-balles, acheté en brocante selon son propriétaire. Cette femme de 47 ans avait elle-même enfilé le gilet pour ce test, "elle avait demandé au propriétaire de lui tirer dessus avec des armes, [...] il n'y avait pas de contraintes, ni de tensions" précise Solène Belaouar. Vers 3h30 du matin ce samedi matin, il y a d'abord eu "deux ou trois tirs avec un revolver", mais les plaques ont arrêté les balles et la femme n'a pas été blessée.

Le quinquagénaire chez qui se déroulait la soirée a ensuite a pris un fusil de chasse. Il a tiré sur elle à environ un mètre de distance avec une balle utilisée pour les gros gibiers. La victime touchée à l'abdomen s'est effondrée. Selon les trois hommes présents, la victime est morte sur le coup, mais il faut attendre les résultats de l'autopsie pour le déterminer.

Dans ce quartier résidentiel où les haies sont épaisses entre les maisons bien entretenues, les voisins n'ont rien entendu pendant la nuit .

Le corps déplacé à vélo

Les trois hommes expliquent qu'ils ont ensuite paniqué. Le quinquagénaire à l'origine du tir explique avoir agi seul. Il a voulu transporter le corps avec sa voiturette, mais celle-ci ne démarrait pas, alors, il a déclaré qu'il avait déplacé le corps avec son vélo et une remorque jusqu'au cimetière situé à quelques centaines de mètres car il ne voulait pas qu'on le retrouve chez lui.

Le corps découvert au petit matin par un agent du SMD3 n'était pas dissimulé. Lorsqu'il est rentré chez dans sa maison aux volets rouge s, cet homme qui a une dépendance forte à l'alcool a procédé à un "grand nettoyage" précise la Procureure de la République, toutes les traces ont été effacées.

Les deux jeunes ont assuré qu'ils étaient rentrés eux immédiatement après l'accident. Le plus jeune, âgé de 18 ans, a appelé les pompiers pour les prévenir mais "des indices" montrent qu'il a participé au nettoyage et au déplacement du corps, tout comme l'autre jeune de 20 ans. C'est pour cela qu'ils sont aussi poursuivis pour ces délits.

120 heures de travail pour les "experts" des gendarmes

L'enquête est confiée à un juge d'instruction à Périgueux et les analyses et les investigations sont toujours en cours, notamment pour déterminer les rôles de chacun dans l'après-accident et puis pour déterminer l'origine des armes et du gilet pare-balles. Les trois hommes sont mis en examen, le tireur est en détention provisoire, les deux jeunes sont placés sous contrôle judiciaire.

Les techniciens en identification criminelle ont commencé un énorme travail pour analyser la maison dans laquelle s'est déroulée la soirée, mais aussi la voiturette, le vélo et le parking devant le cimetière. Selon le commandant Jean-Luc Pereau, "il y a environ 120 heures de travail sur les relevés et les prélèvements".

Cette affaire a mobilisé les gendarmes de Dordogne. Ils étaient une cinquantaine pendant le weekend. Les gendarmes spécialisés du PSIG et de Montpon sont intervenus le samedi matin pour procéder aux interpellations. Ils ont également procédé à des enquêtes de voisinage et à la sécurisation des lieux pour permettre le bon déroulement de l'enquête., Les gendarmes périgourdins ont reçu, le renfort de la section de recherches de Bordeaux.