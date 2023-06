Femme tuée par balle en Dordogne : les deux jeunes également poursuivis pour avoir filmé et déplacé le corps

On en sait un peu plus ce lundi matin sur les rôles de chacun des trois hommes dans la mort de cette femme de 47 à Montpon-Ménestérol, en Dordogne . Son corps a été retrouvé près du cimetière de Ménestérol ce samedi matin, à proximité de la maison où elle avait passé la soirée.

ⓘ Publicité

L'homme qui a tiré est en détention provisoire

L'homme de 55 ans qui reconnait être le tireur est parti en détention provisoire à la maison d'arrêt de Périgueux ce lundi matin, après son passage devant le juge des libertés et de la détention. Il reste en prison avant le procès. Le quinquagénaire, aux cheveux courts et à la barbe de trois jours, porte un jean clair et des claquettes, il a les traits marqués pendant l'audience.

Cet homme qui a une forte addiction à l'alcool, reconnait avoir tiré sur cette femme de 47 au cours d'un "jeu" avec un gilet pare-balles, il est mis en examen pour violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cela signifie qu'il ne sera pas poursuivi pour meurtre, car il n'a pas eu l'intention de la tuer.

Les deux jeunes placés sous contrôle judiciaire

Sur la suite de ce drame, les explications des trois hommes sont encore flous. Il faut notamment attendre les résultats de l'autopsie de la victime. On sait que la scène de crime a été nettoyée dans la maison et que le corps a été déplacé à quelques centaines de mètres de là. Les trois personnes sont également poursuivies pour avoir détruit des preuves et pour avoir transporté le corps de la victime.

Les deux jeunes qui participaient à cette soirée sont également poursuivis, car ils sont considérés comme complices. Le jeune de 18 ans qui était un ami de la victime, est mis en examen pour avoir filmé la scène. Des "courtes vidéos" ont été retrouvées sur son téléphone portable . Filmer des violences est un délit et pour cela, ce jeune risque autant que le tireur, soit une peine de 20 ans de prison.

Le deuxième jeune, âgé de 20 ans, est mis en examen pour ne pas avoir empêché le crime, car sa présence est attestée lors de la soirée par les vidéos. Les deux jeunes sont placés sous contrôle judiciaire.

Le parquet a ouvert une information judiciaire et le dossier a été confié à un juge d'instruction.