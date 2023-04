Fenain : huit enfants légèrement blessés dans une collision entre deux véhicules

Logo du SDIS, service départemental d'incendie et de secours du Nord (59), apposé sur un véhicule des pompiers, à Lille. 21 mai 2021.

Ce mardi après-midi, entre 16h30 et 16h45, une voiture a percuté frontalement un minibus qui transportait huit enfants en situation de handicap de l'Insitut Médico-Educatifs (IME). L'accident a eu lieu sur la D 143 rue Lénine près du centre-ville de Fenain.

Le conducteur roulait sans permis

A bord de la voiture, un jeune homme d'une trentaine d'année. Le conducteur roulait sans permis.

Le véhicule se serait déporté avant de percuter le minibus sur l'avant gauche. Le véhicule de L'IME, transportait des enfants entre 6 et 14 ans en situation de handicap pour les ramener les ramener à leur domicile.

Des enfants légèrement blessés, un héliporté

Les huit enfants impliqués sont très légèrement blessés : ils présentaient quelques marques de ceintures de sécurité selon la sous-préfecture de Douai.

Sept d'entre eux ont été transportés dans les centres hospitalier de Douai, de Valenciennes et à la clinique de Saint-Amé de Lambre-Lez-Douai. L'un d'entre eux, a été héliporté au CHR de Lille, en "urgence relative", son pronostic vital n'est pas engagé. La sous-préfecture précise que le transport en hélicoptère fait partie du protocole à partir du moment où plus de six personnes sont engagées dans un accident. Les conducteurs respectifs, eux aussi sont légèrement blessés.