Fénétrange : les parents de Cécilia, morte après une opération du cœur, veulent comprendre

Ils veulent savoir ce qui est arrivé à leur petite fille. Les parents de Cécilia, qui allait avoir huit ans, ont porté plainte, et une information judiciaire est ouverte par le parquet de Metz, selon leur avocat, Me Xavier Iochum. La fillette est morte le 13 septembre dernier, à Fénétrange, près de Sarrebourg, alors qu'elle était sortie de l'hôpital deux jours auparavant, après une opération apparemment réussie pour soigner un souffle au coeur.

Une série de malaises

C'est une opération consiste à poser une petite prothèse dans le coeur, mais il ne s'agit pas d'une opération à cœur ouvert comme on peut l'imaginer : c'est une intervention assez simple et qui ne nécessite normalement pas de suivi particulier. La fillette rentre d'ailleurs chez elle le 11 septembre. Sauf que deux jours plus tard, le dimanche, alors qu'elle est chez elle et qu'elle vient de manger avec ses parents, la petite fille leur dit qu'elle a mal au cœur et entame une série de malaises.

Y-a-t-il eu des erreurs ?

Les parents alertent les secours, mais lorsqu'ils arrivent, ils ne parviennent pas à endiguer ces malaises, et la fillette perd la vie, dans leur camion, devant le domicile parental. Les parents, effondrés, s'interrogent : est-ce que le problème est survenu pendant l'opération à Strasbourg ? "Il n'apparaît pas impossible, souligne Maitre Iochum, leur avocat, que si la prothèse est mal posée, elle puisse bouger et provoquer une embolisation." Les services de secours auraient-ils pu sauver la fillette ? "Il faut voir si, en fonction de ce qu'ils savaient de son état de santé et de l'opération qu'elle venait de subir, ils ont pratiqué des gestes qui étaient adaptés à la situation," poursuit-il. C'est ce que devra dire l'enquête, qui s'annonce longue et compliquée.

France Bleu Lorraine a contacté le centre hospitalier de Sarrebourg, dont dépendent les services de secours, mais nous n'avons pas de réponse pour l'instant. Pour l'heure, nous n'avons pas pu joindre le CHU de Hautepierre, à Strasbourg.