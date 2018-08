34500 Béziers, France

L’Etat a l'intention de faire payer à la ville de Béziers le service de sécurité mis en place à l'occasion des Férias. Cette prestation encore gratuite aujourd'hui ne le sera plus demain. Information France Bleu Hérault.

Plus de 500 agents sont mobilisés chaque jour de la Féria , pour assurer la sécurité du public. Cette cinquantième édition débute ce vendredi soir et dure jusqu'au mercredi 15 août.

Deux compagnies de CRS (en provenance de Montauban et Toulouse), les policiers du commissariat de Béziers certains de Montpellier et départements limitrophes, les douaniers, les gendarmes, une équipe du RAID, les BAC, les policiers aux frontières, les démineurs, sont mobilisés pour cet événement qui attire plus de 700 000 aficionados.

L'an passé plus de 700 000 personnes se sont rendues à la Féria. Pour cette cinquantième édition, la ville en espère plus.

Ce dispositif sécurité a été renforcé depuis les attentats de Nice en juillet 2016. Le coût financier de ce service n'est pas négligeable. Le sous-préfet de Béziers reste très discret sur le montant.

Il n''échappe à personne que si le besoin de sécurité s'accroît explique Christian Poujet, et bien tout cela coûte de l'argent. Les collectivités locales organisant des festivités doivent tenir compte du coût que représente la sécurité. La Féria, c'est des recettes pour les commerçants et pour les arènes mais aussi des dépenses pour l'Etat.

Un service à la Féria de Béziers. Mais pas uniquement

Le sous-préfet prend en exemple le club de football de Béziers. Une convention aurait été signée avec le club de L2 pour que la prestation des policiers soit facturée au club les soirs de match.

Il va falloir raisonner autrement, et intégrer dans les budgets des festivités le coût de la sécurité. Les prestations des sociétés privées sont bien réglées par la ville (!) rajoute Christian Poujet. Sur le Tour de France cycliste, la présence des forces de l'ordre est payante et ça ne pose de problème à personne. Alors pourquoi pas les Férias.

Cette annonce fait bondir le maire de Béziers Robert Ménard. "L’état veut remplir les caisses" dit l'élu. "On sera incapable de faire face à ces dépenses". La ville investit plus d'un million d'euro dans la Féria. La moitié de ce budget est déjà consacré à la sécurité du public. Les 87 policiers municipaux sont mobilisés. 140 agents de sécurité ont par ailleurs été recrutés pour l'occasion.

Il me semble normal que la présence de la police, la gendarmerie et les CRS soit gratuite pour assurer la sécurité du public. On sera absolument incapable de faire face à ces nouvelles dépenses dit Robert Ménard. Il faut m'expliquer comment on peut payer une note de sécurité de plus en plus importante.

Robert Ménard fait référence à la prestation des pompiers. "Gratuite il y a vingt ans dit l'élu. Quand ils sont passés sous la coupe du département, on a reçu la facture : plus de 100 000 €" dénonce le maire. Comment allons nous faire ? Évidemment qu'il faut assurer la sécurité du public, mais en même temps financièrement c'est un vrai problème".

Robert Ménard se dit aujourd'hui un peu plus conforté dans son idée de faire payer un jour l'entrée de la Féria comme à Bayonne (information révélée par France Bleu Hérault en avril dernier)