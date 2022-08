Une bodéga populaire, accessible à tous pour se restaurer et faire la fête à la feria de Béziers

Les touristes sont attendus nombreux à la feria de Béziers (Hérault) qui dure jusqu'à ce lundi 15 août. Mais le pouvoir d'achat des aficionados aura-t-il un impact économique ? Alors que chacun limite ses dépenses en raison de l'inflation, les touristes consommeront ils autant que les années précédentes ? C'est ce que craignent certains exposants rencontrés par France Bleu. D'ailleurs sur le littoral, la baisse des dépenses des vacanciers est perceptible.

Cette feria de Béziers fondée en 1968 est l'un des plus grands évènements de l'été en Occitanie. Près d'un million de personnes s'y donnent rendez-vous chaque année. Mais ces deux dernières éditions, qui ont pourtant été maintenues dans le Biterrois, ont été impactées par la pandémie. L'interdiction des corridas en Catalogne et en particulier à Barcelone attire cependant de plus en plus à cette feria estivale les aficionados catalans. Il suffit de se promener dans les rues Biterrois pour se rendre compte des nombreuses voitures immatriculées en Espagne.

La feria, ce sont évidemment les Bodégas (ou encore les casetas sur les allées Paul Riquet). Leur nombre était limité en raison de la Covid-19 en 2020 et 2021. Cette année, il est possible d'aller se restaurer et faire la fête dans une dizaine de bodégas et parfois à moindre coût. La plus ancienne d'entre elle, la Bodega Joseph Lazare, créée en 1990 a rouvert cet été. "Nous n'avons pas hésité un seul instant à la relancer" dixit Michel Andreu le président du Cercle Populaire.

Une bodéga populaire, familiale, festive et accessible à tous

La Bodega Joseph Lazare, installée rue Voltaire est la bodega historique de Béziers. Elle est gérée avant tout par une équipe d'une vingtaine de bénévoles. "Les gens ont ce désir de se retrouver dans les bodégas après deux années de fermeture, l'occasion de faire la fête" explique Michel Andreu, elle s'inscrit pleinement dans la tradition de la feria telle qu'elle fut imaginée par ses concepteurs : populaire, festive et familiale.

Excentrée du centre-ville, cette bodéga se trouve rue Voltaire. Les habitants du quartier viennent s'y restaurer pour seulement 13 euros. Le tarif des menus est inchangé depuis 2019. Cela nous permet de toucher un large public.