Feria de Dax 2023 : un festayre de 18 ans saute du deuxième étage d'un immeuble du centre-ville

Un jeune festayre de 18 ans a sauté du deuxième étage d'un immeuble du centre-ville de Dax lundi soir. Originaire d'Albi (Tarn), ce jeune homme a été rapidement pris en charge par les secours.

ⓘ Publicité

Vers 23 heures, ce lundi 14 août, le jeune en habit de festayre s'introduit dans une résidence HLM du centre-ville de Dax, en face du marché couvert. Il monte au deuxième étage, ouvre une fenêtre dans les parties communes et saute. C'est ce qu'attestent les images de vidéosurveillance sur lesquelles on le voit sauter, et s'écraser huit mètres en contrebas.

Les nombreux secours présents sur place donnent les premiers soins. Le jeune homme est conscient, son pronostic vital n'est pas engagé. Il est évacué sur l'hôpital de Dax. Ses amis et des témoins sont aussi pris en charge, choqués.

Ce mardi matin, les nouvelles concernant son état de santé sont plutôt rassurantes. Le jeune homme souffre de plusieurs fractures. Les soignants vont également sonder son état psychologique pour tenter de comprendre son geste, savoir s'il s'agit d'une tentative de suicide, ou d'une consommation excessive d'alcool.