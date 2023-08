Feria de Dax : gravement blessé pendant une course landaise, Bastien Lalanne opéré en urgence à Bordeaux

La fédération de course landaise attend des nouvelles avec impatience, ce samedi après-midi. La veille, vendredi 11 août, Bastien Lalanne, jeune homme de 25 ans originaire de Laurède, a fait une dangereuse chute après avoir été percuté par une vache. "Il est retombé sur la tête, on a tout de suite compris que c'était grave", explique le président de la fédération, Patrice Larrosa.

"L'inquiétude la plus totale"

Évacué dans la nuit à Bordeaux, le champion et fils de champion de course landaise devait y être opéré dans la matinée. Patrice Larrosa est toujours sans nouvelles ce samedi en fin d'après-midi, et redoute une paralysie. "Nous sommes tous sous le choc, dans l'inquiétude la plus totale. C'est un jeune que tout le monde adore, qui fait du rugby, nous comptons sur son mental", confie le président.