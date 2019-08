Feria de Dax : ivre, il confond sa voiture avec un véhicule d'intervention des pompiers

Dax, France

Dans la nuit de samedi à dimanche, au parking relais de la Feria de Dax à Saint-Paul-lès-Dax, les pompiers sont contactés par un couple, avec visiblement une femme en détresse. Arrivés sur place, les pompiers prennent en charge la victime, et son compagnon ou ex compagnon, décide de rentrer chez lui. Il est très alcoolisé et selon les premiers éléments, chamboulé par une rupture compliquée. L'homme sort donc ses clés de voiture et ... monte à bord du véhicule des pompiers. Ce qu'on appelle un VSAV, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Un fourgon. Les pompiers tentent d'expliquer à l'homme que ce n'est pas sa voiture, mais il insiste. "Regardez, il y a le gyrophare, ce n'est pas votre voiture", lance un pompier. Finalement, l'homme sera sorti du véhicule, non sans mal. Il était persuadé d'être dans sa voiture.

De la drogue dans le sac à main

Autre affaire déroutante de cette quatrième nuit de Feria de Dax, l'histoire de cette jeune femme de 24 ans qui perd son sac dans les rues de la ville. La jeune femme embêtée, se rend au commissariat pour savoir si, par chance, son sac aurait été retrouvé. Coup de chance, c'est le cas. Les policiers sortent un sac, le présente à la jeune femme qui le reconnait. Elle est ravie, jusqu'au moment où les policier lui demandent : "Et la drogue qu'il y avait à l'intérieur, c'est à vous ?". Dans le sac il y avait du MDMA, de la drogue de synthèse. Ça, bien sûr, la jeune femme ne l'a pas récupérée.