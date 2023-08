Feria de Dax : "Quand on peut empêcher un crime ou un délit, on doit le faire" selon le procureur

La feria de Dax débute le 11 août et se termine le 15. Comme chaque année, le dispositif de sécurité a été présenté ce vendredi 5 août. 270 policiers, gendarmes, militaires du réseau Sentinelles seront présents pendant ces cinq jours, accompagnés d'autant de pompiers, médecins du Samu et bénévoles de la Croix Rouge. Mais cette année, la vigilance est de mise, suite à la mort d'un homme à Bayonne, agressé en marge des fêtes par un jeune. Il a succombé à ses blessures ce jeudi, après neuf jours de coma artificiel.

ⓘ Publicité

Le procureur de la République de Dax, Benoît Fontaine a tenu à rappeler que "quand on peut empêcher la commission d'un crime ou d'un délit, en garantissant ses propres conditions de sécurité, on doit le faire". Il explique également que si un citoyen assiste à la commission d'un crime ou d'un délit, "il y a la possibilité (...) d'intervenir et de procéder à l'interpellation du mis en cause, et de le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche". Le procureur invite donc tout le monde à agir et "se comporter comme citoyen, c'est-à-dire à permettre aux enquêtes qui pourraient être diligentées de se passer dans de bonnes conditions, je pense à des photographies à l'aide de smartphones, ou en se mobilisant pour des témoignages afin d'aider les enquêteurs".