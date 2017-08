Féria de Millas : 12 permis retirés

Durant ce week-end de Feria à Millas, les contrôles de gendarmerie ont été comme annoncé quasi inévitables. Douze conducteurs ont perdu leur permis après avoir trop bu pour prendre le volant. D'autres ont perdu des points et de l'argent.

Reportage lors du contrôle de gendarmerie après la férie de Millas Copier

Après le mois de juillet noir sur les routes du département (9 accidents grave et 5 morts), le préfet avait promis des contrôles de gendarmerie renforcés. Comme les années précédentes, ça a été le cas au sortir de la féria de Millas dans les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

Une quinzaine de gendarmes étaient mobilisés à deux points de passage au sortir de la commune. Chaque véhicule était intercepté et chaque conducteur contrôlé. Sur les deux nuits, 34 infractions ont été relevées donc 12 délictuelles. Douze conducteurs ont donc certes passé une bonne soirée à Millas mais y ont laissé leur permis de conduire.

Les retraits de permis étaient en plus immédiat, compte tenu de la présence du sous-préfet pour accélérer la procédure. 19 autres conducteurs ont été contrôlés positifs et ont donc perdu des points sur leur permis (6 points et 90 euros d'amende). Certains comme Maxime ont dû attendre que leur taux redescende pour pouvoir reprendre la route : "A la base, c'est moi qui devais boire le moins mais je ne savais pas que pour un jeune conducteur le taux d'alcoolémie maximum était de 0,10. J'ai crû que c'était 0,25. J'ai été contrôlé à 0,25 pile poil. Je ne savais pas, c'est le jeu, j'ai perdu".

Si bien sûr les infractions restent trop nombreuses, on sent quand même une bonne organisation chez les personnes venues faire la fête : "on a l'impression sur ce contrôle, car ce n'est pas toujours le cas, ont pris conscience du danger et les personnes qui sont vraiment au volant ne boivent pas". Il était d'ailleurs assez courant de voir des jeunes filles au volant qui avaient endossé le rôle de capitaines de soirée.

Chaque année, au sortir de la feria de Millas, les contrôles sont inévitables, les conducteurs sont donc bien prévenus et c'est le but. "C'est un dispositif qui se veut préventif et dissuasif, explique le sous-préfet de Prades Laurent Alaton_, on n'est pas ici pour faire du chiffre on est là pour montrer que les forces de l'ordre veillen_t".

Trois autres personnes ont également été verbalisées pour défaut de port de la ceinture du passager et pour non mutation de la carte grise.