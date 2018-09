Nîmes, France

L'automobiliste qui a foncé sur la terrasse du bar L'instant T rue Racine en pleine feria des vendanges à Nîmes est mis en examen ce dimanche 16 septembre pour tentatives de meurtres par le tribunal de Nîmes.

Le suspect était sous l'emprise de stupéfiants

Selon les premiers résultats de l'enquête, ce fonctionnaire et père de famille était sous l'emprise de stupéfiants au moment des faits. Le parquet de Nîmes requiert son placement en détention provisoire pour trouble à l'ordre public et possible réitération des faits.

Deux personnes ont été blessées par son véhicule vendredi 14 septembre vers 1h30 du matin. Son véhicule avait été finalement stoppé par des barrières anti-attentat.