Feria des vendanges : une centaine de gendarmes contrôlent les sorties de Nîmes

Une centaine de gendarmes pour "boucler" les sorties de la ville de Nîmes. Un gros dispositif pour éviter que les excès de fête ne conduisent à des drames. Pour vendanges 2015, pas de blessés ni de décès constatés mais une centaine de permis retirés sur le champ.

Qui dit feria des vendanges dit aussi abus dans les bodegas et l'envie de pousser la fête un peu trop loin. Comme à chaque événement tauromachique Nîmois, les forces de l'ordre, seront présentes pour les contrôles notamment d'alcoolémie et de stupéfiants. Il faudra compter avec la police nationale, la police municipale et aussi la gendarmerie du Gard.

Nous n'allons pas gâcher la fête mais mettre le conducteur devant ses responsabilités.

Ce chiffre, à la feria des vendanges 2016, une centaine de permis ont été retirés. Objectif atteint comme à Pentecôte, "zéro blessé et zéro mort". Le dispositif est reconduit. Tout autour de Nîmes, une centaine de gendarmes dès ce jeudi et jusqu'à dimanche dans la nuit. La justice est elle aussi mobilisée. Pour les contrevenants, audience de comparution immédiate le mardi mais des déferrements sont programmés chaque jour.

Au sortir de leur garde à vue, certains conducteurs sont moins virulents qu'à leur entrée.

Une centaine de gendarmes "bouclent" les sorties de Nîmes. Un important dispositif sécurité routière. Sans parler des réservistes et un escadron de garde mobiles déployé dans le centre ville de Nîmes.

Sébastien Baudoux, commandant en second des gendarmes du Gard. Copier

Objectif zéro blessé, zéro mort. Car l'excès de fête est impardonnable et peux vous conduire jusqu'à la garde à vue.