Féria des Vendanges : près de 3.300 automobilistes contrôlés à Nîmes, 165 positifs à l'alcool

Les gendarmes du Gard ont dressé ce dimanche le bilan de la féria des vendanges à Nîmes. Présents aux sorties de la ville pendant trois nuits, ils ont contrôlé près de 3.300 automobilistes. Au total, 165 d'entre eux circulaient avec un taux d'alcoolémie supérieur à la norme autorisée. 80 permis ont été suspendus.

Aucun tué n’a endeuillé les routes du Gard en sortant de la féria et ce résultat justifie bien l’engagement des militaires de l’escadron de sécurité routière et des cinq compagnies du Gard, celui de nos réservistes et du groupe d'intervention cynophile - les Gendarmes du Gard