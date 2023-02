Férin : un accident frontal entre deux voitures fait trois blessés graves sur la départementale D621

Un violent choc frontal entre deux voitures, dont l'une a fini sur le toit, a fait trois blessées graves et un blessé léger ce lundi soir, peu après 19 heures, au niveau de la commune de Férin, sur la départementale D621, près de Douai. L'accident s'est produit au niveau de l’échangeur qui dessert le magasin Brico Dépôt.

Une femme, piégée dans le véhicule, a été désincarcérée et a été prise en charge dans un état grave. Les trois autres personnes impliquées dans l'accident ont également été blessées : deux femmes ont été transportées dans un état grave vers les hôpitaux de Lille et Valenciennes. Un homme a été plus légèrement blessé.

Le sous-préfet de Douai François Xavier Bieuville s'est rendu sur place. D'important moyens de secours sont mobilisés. L'opération était encore en cours ce lundi soir à 21h30.