Fermeture administrative de 2 snacks à Lille : 40 kilos de viande avariée détruits

40 kilos de viande avariée ont été détruits à l'issue de contrôles menés le mercredi 4 janvier dans deux restaurants de type snacks de la Rue des Postes à Lille. La ville a prononcé leur fermeture administrative en attendant que des travaux de mise en conformité soient réalisés. De graves manquements au titre de la sécurité y ont aussi été relevés.

Des défauts en matière de conservation des aliments ont également été constatés dans un troisième restaurant, situé lui aussi rue des Postes. Il fait l'objet d'une mise en demeure pour des raisons sanitaires, à régler en urgence sous peine de fermeture.

La sécurité, l'hygiène et la salubrité désormais contrôlés au cours de la même visite

Ces fermetures administratives et cette mise en demeure sont le résultat d'un nouveau dispositif de contrôle des établissements recevant du public mis en place par la ville de Lille. Ce nouveau dispositif est transversal puisqu'il réunit à la fois la police municipale, le service communal d'hygiène et de santé, la Commission de sécurité incendie de la Ville et le service d'urbanisme réglementaire. Cela permet donc de contrôler, au cours d'une seule visite, la sécurité incendie, l'hygiène, la salubrité et les nuisances sonores.

La ville annonce que de nouveaux contrôles seront effectués dans les prochaines semaines et que leur fréquence sera intensifiée, et ce dans les différents quartiers de la ville.