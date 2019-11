Fermeture de la carrière de Lepuix : entre tristesse et soulagement pour les habitants

Lepuix, France

Elle existe depuis plus de 100 ans... La carrière de Lepuix - qui appartient au groupe Colas et qui est située au nord de Belfort -, va fermer définitivement ses portes à la fin de l'année, le 31 décembre.

La nouvelle a été annoncée il y a un mois au maire et aux employés. Pour justifier sa décision, la direction explique que les ventes de la carrière chutent de manière significative depuis plusieurs années.

La carrière emploie 7 personnes en CDI. La direction leur propose d'être mutés à la carrière de Rougemont-le-Château, à une quinzaine de kilomètres. Les quatre intérimaires en revanche ne savent pas si leur emploi sera préservé.

Un crève-cœur pour certains habitants, un soulagement pour d'autres

La nouvelle de cette fermeture ne laisse en tout cas pas les habitants indifférents. Guilaine tient une boulangerie depuis trente ans ici : "C'est vraiment un crève-cœur. Des emplois sont en jeu, et puis déjà qu'il n'y a plus grand chose dans le nord de notre territoire....", explique-t-elle.

Elise ne comprend pas non plus cette fermeture. Elle est née à Lepuix et elle a toujours connu la carrière : "C'est dommage, ça marchait bien et ça faisait du travail pour les transporteurs du coin. En plus ils ont embauché récemment une personne en CDI.", estime-t-elle.

Pour certains riverains, au contraire, cette fermeture provoque un sentiment de soulagement. La maison de Marie est située à 200 mètres de l'entrée de la carrière : "L'année dernière, un faux plafond de notre salle à manger s'est carrément effondré à cause d'un tir de mine de la carrière. Et puis il y a les poussière en été, pour les vitres, c'est une catastrophe.", témoigne-t-elle.

Le site de la carrière de Lepuix doit par ailleurs être réhabilité dans les prochaines années. D'après la direction, une étude sera lancée courant 2020 afin d’envisager un plan de remise en état.