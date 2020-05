Les deux écoles de Château-Salins, dans le Saulnois, ferment déjà leurs portes. Une décision du maire après la découverte d'un cas de coronavirus chez une enseignante qui va bien. Une cinquantaine d'enfants ont fréquenté l'école élémentaire et la maternelle.

Fermeture des écoles de Château-Salins à cause du coronavirus

Une enseignante a été dépistée positive au coronavirus à Château-Salins, au sud de Metz dans le Saulnois. Après une petite semaine de reprise, les deux écoles, l'élémentaire et la maternelle referment leurs portes.

Une cinquantaine d'enfants sur 270 avaient retrouvé leur classe. L'enseignante, asymptomatique, a été dépistée vendredi. L'agence régionale de santé a décidé de ne pas dépister les enfants, car le protocole sanitaire était bien mis en place et respecté. Seuls quelques enseignants le seront.

Pas de dépistage systématique des enfants

L'agence estime qu'il n'y a pas eu de contacts rapprochés. Le bureau de l'enseignante est installé à plus de trois mètres des élèves. Et elle ne devait pas le quitter. Elle portait un masque en permanence. Et après l'avoir interrogée, les responsables de l'agence régionale de santé en ont conclu que le protocole, les règles d'hygiènes avaient été respectés.

Qu'importe la date, le problème sera le même (maire de Château-Salins)

Les salles sont désinfectées deux fois par jour. "Que faire de plus" demande le maire de Château-Salins Gaetan Benimeddourene. "On ne va pas dépiter les enseignants à chaque fois qu’ils franchissent les grilles". Donc, le maire ferme pour cette semaine mais dans l'espoir de rouvrir lundi prochain, le 25 mai. Qu'importe la date à ses yeux, "que ce soit aujourd'hui, dans un mois ou en septembre, le problème sera le même".