Fermeture des terrasses lors des matches du Stade Rennais : "On en a marre !"

J'aimerai rencontrer les élus, le préfet, pour qu'on discute de ces arrêtés parce qu'il y en a marre ! - Marco, gérant de "Chez Marco"

Pour le deuxième week-end consécutif, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris la décision d'interdire aux bars situés dans les rues adjacentes au Roazhon Park d'ouvrir leurs terrasses. Les vendeurs ambulants, de galettes-saucisse notamment, ne pourront pas non plus s'installer aux abords du stade, et la vente d'alcool à emporter est interdite. Une décision justifiée par un taux d'incidence en hausse sur la métropole, bien que tous les supporters devront être munis d'un pass sanitaire pour se rendre au match dimanche.

Sur la Route de Lorient, le plus emblématique des établissements, a minima l'un des plus prisés des supporters les jours de match, est le bistrot "Chez Marco". À la tête de l'établissement depuis plus de trente ans, Marco est très surpris de ce nouvel arrêté : "Déjà, c'est vous qui me l'apprenez parce que nous, bistrotiers, n'avons même pas été mis au courant. On sera prévenus au dernier moment, comme d'habitude. J'aimerai rencontrer le préfet, les élus, la mairie pour que l'on en discute parce qu'il y en a marre. Apparemment il n'y a pas le Covid après le feu au bout de la rue, il n'y a le Covid que devant les bars situés devant le stade. Apparemment le Covid ne se propage que devant le stade est surtout pas à l'intérieur, où là tout le monde peut manger sa galette-saucisse et boire un coup. Pareil dans les salons au Roazhon Park, où il n'y a pas le Covid non plus... Alors moi messieurs les décideurs je vous attends de pied ferme pour qu'on en discute !"

Le patron fait grise mine. Sur l'interdiction d'ouvrir sa terrasse dimanche pour le match, l'incompréhension laisse place au cynisme : "C'est bien connu, le Covid il est juste devant la porte, et quand vous êtes à l'intérieur, pas de problème vous êtes guéris... Franchement, ça fait trente ans que je suis là, je pense qu'on devrait avoir un peu de respect envers nous. J'appelle tous les supporters à manifester sur les réseaux parce qu'on en a marre !"

Un message entendu avant l'heure, puisque l'arrêté pris par la préfecture a provoqué l'ire des supporters Rouge et Noir sur Twitter dès sa publication.