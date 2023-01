Fermeture la nuit des Urgences à Issoudun : grève du Conseil de surveillance, et menace de blocages

Toujours pas de réouverture à l'horizon pour les Urgences de l'hôpital d'Issoudun, fermées la nuit depuis début Décembre faute de personnel suffisant. Il manque toujours quatre personnes. La ministre de la Santé avait promis de revenir en début d'année, sans qu'aucun déplacement ne soit prévu pour le moment, en tous cas à la connaissance du maire d'Issoudun. André Laignel a donc décidé de suspendre le Conseil de surveillance de l'établissement qu'il préside; une action symbolique pour réclamer des solutions, ou à minima une réponse de la part de l'État. Si rien ne bouge d'ici mi-février, il promet des manifestations, voire des blocages.

Une fermeture mal vécue par le personnel et les habitants

Pour André Laignel, la suspension du Conseil de surveillance "créera quelques complexités, mais à ce stade c'est surtout symbolique. C'est probablement la première fois en France qu'un Conseil de surveillance dans sa totalité refuse de continuer à endosser une politique de santé qui n'est pas dans l'intérêt de la population." La prochain étape "si d'ici la mi-février nous n'avons aucun retour, aucune proposition concrète, nous passerons à une autre phase qui est celle des manifestations, et des blocages si nécessaires d'un certain nombre de lieux dans cette ville ou cet arrondissement" détaille le maire. Ces manifestations, si elles ont lieu, associeront les citoyens et les organisations syndicales.

En attendant, les Urgences restent bien fermées la nuit; de 20h30 à 8h30 le matin. À partir de 17 heures, les transferts vers d'autres établissements peuvent démarrer si le patient nécessite une intervention médicale de plus de deux heures. Ca c'est la théorie, la pratique est parfois plus complexe confirme le délégué Sud santé (Solidaires) Jean-Luc Thiais : "Là où ca coince c'est qu'à partir d'un certain horaire, les ambulances il n'y a pas ce qui faut, il n'y en a pas en nombre, donc pour faire des transferts on se retrouve coincés". Les professionnels de santé sont dans ces cas là parfois obligé de rester plus tard le temps de trouver une solution. "Il est arrivé un soir où les agents ont embauché le matin à 8 heures, et on finit à minuit parce qu'il y avait trop de monde. À 17 heures il y avait encore 16 personnes dans la salle d'attente." décrit Jean-Luc Thiais.

Ces salariés sortent de plusieurs années difficile de crise sanitaire, et commencent donc bien mal l'année. Il a fallu réorganiser le service, les horaires; "il a fallu aussi gérer l'agressivité de la population. Parce que les gens ne comprennent pas qu'aujourd'hui à Issoudun (...) on n'arrive pas à ouvrir comme avant" ajoute le représentant Sud-santé.