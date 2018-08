Le Havre, France

"L'année dernière, ce qui a fait la force de Grenoble, c'est que nous étions meilleurs à l'extérieur", raconte Fernand Mayembo, justifiant l'utilisation du 'on', alors qu'il porte cette saison les couleurs du Havre. Le GF38 "aime jouer des gros matchs", ça tombe bien, "on est Le Havre, on est une grosse équipe" estime le défenseur international congolais qui n'a aucun doute sur le fait que "le GF38 va chercher à gagner" ce vendredi soir.

Grenoble "va vouloir gagner pour prouver qu'elle existe aussi" en Ligue 2 — Fernand Mayembo

"C'est une équipe qui a beaucoup de qualité, ce sont des joueurs qui ont joué ensemble depuis la CFA et jusqu'à aujourd'hui, donc oui elle peut exister cette équipe". Un groupe que connait très bien l'ancien défenseur du GF38 - "il doit y avoir deux ou trois nouveaux" - et dont la principale qualité est "la solidité défensive".

"J'ai été super bien accueilli, ça se passe super bien" au Havre — Fernand Mayembo

"J'ai eu des moments très forts à Grenoble, mais ça c'est derrière moi, je suis au Havre maintenant". Remplaçant lors de la première journée de championnat à Lorient, 'Fefe' compte "_(se) battre pour (se) faire (sa) place (...) c'est la concurrence, c'est comme ç_a". Quand à son départ de Grenoble pour rejoindre une équipe évoluant au même niveau : "je me suis posé la question, mais je ne regrette pas mon choix. Dans la vie il faut toujours relever des défis, et je veux montrer de quoi je suis capable."

On lui souhaite le meilleur... mais après le match contre le GF38 !

"Un bon test" pour le GF38

Du côté du GF38 on se prépare à l'affrontement avec sérénité. Pour le coach Philippe Hinschberger, qui a entraîné le Havre AC en 2004, cet adversaire a "un profil athlétique et technique et dégage beaucoup de puissance" et sera "un bon test" pour Grenoble. Il ne faudra donc pas relâcher l'effort contre cette équipe qui "cherche à monter depuis une dizaine d'années".

Face à une équipe comme le HAC, la défense solide du GF38 sera sa plus grande force. Le défenseur central Éric Vandenabeele se méfie de cet adversaire "qui a quand même fait les barrages la saison dernière" et qui pourrait proposer "un match difficile". Mais il tempère en affirmant que le GF38 est "habitué à jouer des matchs de ce genre".