Fébronie s'est vendue 9 500 euros aux enchères du salon de l'agriculture

L'un des temps forts du salon de l'agriculture c'est aussi la vente aux enchères des vaches limousines. Des bêtes d'exceptions qui se retrouveront ensuite chez les meilleurs bouchers, restaurateurs ou produit label rouge des grandes surfaces. La vente s'est déroulée ce lundi 27 février à Paris.

Restaurateurs, bouchers ou patrons de grandes surfaces se bagarrent à coup de mille euros et font monter les enchères. Face à eux neuf vaches limousines triées sur le volet ! Parmi elles, Fébronie, 6 ans. C’est son dernier ring alors Bruno Guilloteau, éleveur à Marnay dans la Vienne la bichonne encore plus que d’habitude. "On l'a brosse, on lui fait des frisettes." Il vaporise même de l'eau sur son poil fauve. "Parfois on mélange du gel avec l'eau ou on met de la bière. Chacun a ses petits secrets".

Il y a des clins d’œil entre éleveurs et acheteurs

Prête à séduire les acheteurs, elle est mise à prix 4 000 euros. Aussitôt les pancartes se lèvent, mais c’est une affaire d’initiés qui se joue. "Il y a des clins d’œil entre éleveurs et acheteurs, des regards pour dire allez renchérit 100 euros".

Vendue 9 500 euros

Finalement, elle est adjugée 9 500 euros, vendue à un restaurateur de Limoges et à l'Epicerie fine à Paris. Ce n'est pas le record de l'éleveur, qui s'élève à 13 400 euros, mais c'est une affaire qui reste rentable. "C'est aussi une bonne pub pour mes mâles reproducteurs, car si la vache se vend bien, alors les gens pensent que les veaux aussi".

Elle terminera au restaurant L'Abattoir à Limoges

Pour l'acheteur, l'intérêt n'est pas économique, car il paie plus cher sa viande aux enchères, en revanche il gagne en notoriété. " C'est quand même quelque chose d'acheter sa viande au salon, et puis c'est pour faire plaisir aux clients qui vont avoir une viande d'exception dans leurs assiettes", explique Alain Longeval, du restaurant L'Abattoir à Limoges. Fébronie, elle retrouvera à la fin du salon son Poitou natale avant l'abattoir. Son propriétaire qui l'a vu naître avoue "J'essaierai de ne pas être là ce jour-là".