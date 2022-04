Ferrandi-Alessandri, après le retour, la liberté ?

Rapprochés récemment à la maison d'arrêt de Borgo, Pierre Alessandri et Alain Ferrandi sollicitent leur libération, conditionnelle dans un premier temps. Ils seront tous deux fixés sur leur sort dans les prochaines semaines. Dopu u ritornu, a libertà ?

Pierre Alessandri et Alain Ferrandi

Rapprochés à maison d'arrêt de Borgu début avril, les deux hommes pourraient dans les prochaines semaines bénéficier d'une libération conditionnelle. La cour d’appel de Paris a examiné ce jeudi la demande d'aménagement de peine d'Alain Ferrandi, condamné à la perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, et incarcéré depuis mai 1999. Il est donc libérable depuis mai 2017. La cour rendra sa décision le 19 mai. Ses avocats sollicitent un aménagement de peine, un régime de semi-liberté qui lui permettrait de travailler à l’extérieur durant la journée et retourner en prison la nuit. Cette demande avait été acceptée le 24 février en première instance, mais quelques jours plus tard avait fait l’objet d’un appel suspensif du parquet national antiterroriste.

Situation quasi identique de Pierre Alessandri, condamné lui aussi à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac et éligible à une libération conditionnelle depuis 2017. Le tribunal d'application des peines antiterroriste examinera le 12 mai sa demande d'aménagement de peine. Si elle acceptée, il faudra attendre pour qu'elle soit effective de savoir si le PNAT fait appel ou non.