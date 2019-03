Ferrières-en-Gâtinais : le corps dénudé d'une femme découvert en forêt, une enquête est ouverte

Un promeneur a fait une macabre découverte ce mercredi après-midi, dans une zone boisée et isolée, sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais, dans le Nord-Est du Loiret : il a trouvé un cadavre de femme en état de décomposition. L'autopsie permettra de déterminer les causes de la mort ce jeudi.

Ferrières-en-Gâtinais, France

Un promeneur a découvert un corps sans vie ce mercredi vers 17 heures "dans une zone boisée et isolée" située sur la commune de Ferrières-en-Gâtinais, au nord de Montargis, indique le procureur de la République Loïc Abrial, qui s'est rendu sur place en fin de journée.

Le corps était dénudé et en état de décomposition

Le médecin légiste, présent lui aussi, a pu déterminer que ce corps dénudé est celui d'une femme. Mais l'état de décomposition avancée du cadavre ne permet pas d'en savoir plus à ce stade, indique M. Abrial. Impossible de déterminer si ce corps portait des traces de violences, par exemple. "La décomposition ne signifie pas forcément que le décès remonte à longtemps", indique le procureur car "les conditions météorologiques ont pu jouer un rôle accélérateur". Une autopsie va être pratiquée ce jeudi en fin de matinée à l'institut de médecine légale de Corbeil-Essonne (91).

Vingt-cinq gendarmes sur le terrain

"Toutes les hypothèses sont étudiées : accident, meurtre, suicide", indique le procureur de la République de Montargis qui ouvre une enquête pour recherche des causes de la mort : "il est très prématuré d'établir un lien avec la disparition inquiétante depuis la mi-février d'une femme née en 1961 domiciliée à Ferrières-en-Gâtinais". Vingt-cinq gendarmes dirigés par la section de recherches d'Orléans en lien avec la brigade de recherches de Montargis étaient sur place et ratissaient la zone boisée où le cadavre a été découvert, et une partie d'entre eux resteront toute la nuit, à la recherche d'indices et d'éléments matériels.