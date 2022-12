Ferrières-en-Gâtinais : un pont fragilisé fermé à la circulation

C'est un promeneur qui a donné l'alerte. Ce mardi matin, alors qu'il marchait à proximité du pont de la gobine, à Ferrières-en-Gâtinais dans le nord du Loiret, il constate que des blocs de béton se sont détachés des piliers du pont qui enjambe La Cléry.

Fermeture totale du pont

Par sécurité, la commune ordonne la fermeture du pont, pour les véhicules comme pour les piétons et ce jusqu'à nouvel ordre. Pour le moment, les causes de cette fragilisation de la structure du pont sont inconnues. Les pompiers notamment sont venus faire des premières constatations. Un ingénieur doit intervenir la semaine prochaine pour examiner de manière plus approfondie la structure du pont.

L'adjoint au maire, en charge des travaux et de la sécurité, Jacques Duchemin, assure que seul le pont est concerné. Aucune trace d'instabilité n'a été constatée sur l'habitation sur jouxte le pont.