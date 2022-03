Festival de la BD d'Angoulême : ces artistes qui mettent la Charente à l'honneur

Hervé Pauvert est le scénariste de la BD "La Charente : une terre d'histoire", et Cécile Chicault l'illustratrice.

C'est une première de couverture qui fait sourire plus d'un visiteur charentais. On y voit ce grand ciel bleu, de belles étendues vertes, et surtout, cette église au milieu du village : celle, bien reconnaissable, de la petite commune de Saint-Simeux, en Charente.

Parue aux éditions du Signes en 2021, la bande dessinée "La Charente : une terre d'histoire" retrace la naissance et le développement du département.

La BD retrace toute l'histoire de la Charente, des hommes préhistoriques jusqu'à nos jours. © Radio France - Romane Brisard

Le scénario : un professeur d'histoire charentais demande à ses élèves de réaliser un exposé sur leur département. Pour ce faire, les jeunes puisent dans les connaissances de leur grand-mère, mémoire vive de leur histoire locale.

47 pages de connaissances et d'anecdotes locales, en dessins et en bulles. L'œuvre d'un couple - l'illustratrice Cécile Chicault et le scénariste Hervé Pauvert - d'amoureux de la BD, mais aussi de nos paysages.

"C'est pour la BD que nous avons rejoint la Charente"

Angoulême est devenu leur QG. Leur repère d'artiste. Voilà 20 ans que Cécile et Hervé s'y sont installés. "Il y a tout une communauté d'auteurs ici. Certains de nos amis avaient franchi le pas : on s'est dit "autant rejoindre une ville où ça se passe plutôt que de travailler de manière isolée"", explique Cécile.

La décision est prise. Cécile installe son bureau à L'Atelier du Marquis courant 2010. Autrice d'une quinzaine d'albums destinés à la jeunesse, elle illustre également des parutions historiques, son autre spécialité. C'est donc naturellement qu'elle accepte, en 2021, de signer les dessins de "La Charente : une terre d'histoire".

Le scénariste et l'illustratrice ne sont pas Charentais, mais c'est devenu leur département d'adoption. © Radio France - Romane Brisard

"J'adore ce département, son côté solaire, les paysages... Ici, on se balade beaucoup en campagne : pour la couverture, j'ai travaillé à retrouver ce côté "grand décor et paysage" de la Charente que j'aime beaucoup".

La BD doit sortir en moins de cinq mois : un véritable défi pour l'artiste, comme pour Hervé, en charge du scénario.

"250 millions d'années en 46 pages"

Du destin des dinosaures d'Angeac à celui de François Mitterrand, président de la République charentais, Hervé a condensé "près de 150 millions d'années d'existence du département en 46 pages". Un travail d'archivage et de recherche qui aura duré cinq mois avant d'aboutir à la première trame de cette BD.

Ce professeur d'histoire au collège Anatole France d'Angoulême l'a non seulement fournie d'anecdotes historiques, mais également d'autres, plus actuelles, sur la vie du département. Des conseils de balades ou/et de visites y ont également trouvé une place.

Cécile Chicault, Hervé Pauvert, et leur BD ! © Radio France - Romane Brisard

"C'est une tâche ardue, mais passionnante. Moi même j'ai beaucoup appris sur ce département qui est le mien depuis mes 25 ans. Je l'apprécie encore plus. Cette BD, elle est à la fois pour les gens d'ici, ancrés dans leur territoire. Mais aussi pour les néo-charentais, ceux qui arrivent ou qui y passeront".

Un outil pédagogique

Hervé utilise désormais la BD qu'il a signée avec son épouse lors de ses cours d'histoire, et il n'est pas le seul à y voir un intérêt pédagogique : depuis deux ans, le département de la Charente en offre un exemplaire à tous les élèves charentais qui entrent en sixième.

Le concept de cette BD n'est d'ailleurs pas exclusif à La Charente. Un autre album pourrait intéresser les amoureux de nos deux Charentes : "La Charente-Maritime - Une Histoire entre Terre et Mer".