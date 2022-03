Festival de la BD d'Angoulême : clap de fin, bilan et perspectives de cette 49ème édition

On remballe tout : le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, c'est terminé pour cette année ! Après 4 jours de festivités, l'événement a pris fin dimanche 20 mars 2022, en fin d'après-midi. Une 49ème édition plus coûteuse, et moins fréquentée. Qu'en sera-t-il de la 50ème ?