Festival du livre à Marseille : un ancien du RAID raconte les tirs de Mohammed Merah et l'Hyper Cacher à Paris

Ce policier d'élite, longtemps resté anonyme, est à Marseille pendant deux jours, ce samedi 26 et dimanche 27 novembre, au Festival du livre pour dédicacer son ouvrage. "Au cœur du RAID", écrit avec le journaliste Karim Ben Ismaïl (Les Arènes) raconte le destin incroyable de Marc Verillotte. Ce membre du RAID pendant 20 ans a notamment été touché à la tête et à l'épaule par des tirs de Mohammed Merah à Toulouse. En janvier 2015, il a aussi participé à la traque des frères Kouachi et à l'intervention sur la prise d'otages de l'Hyper Cacher à Paris.

ⓘ Publicité

Il fait exploser les portes de l'Hyper Cacher

Alors que les policiers du RAID sont habituellement plutôt discrets, Marc Verillotte avait besoin de raconter sa carrière : "En 20 ans de colonnes d'assaut, j'avais beaucoup d'histoires et d'interventions à raconter", explique le policier d'élite. Parmi ses grandes interventions, il y a notamment celle de 2012. Marc Verillotte est blessé par deux balles tirées par Mohammed Merah, lors de l'assaut à Toulouse.

Que ce soit la mort à donner, ou la mort à recevoir, on ne doit pas y penser

Mais l'ancien du RAID était aussi sur place le 9 janvier 2015, lors de la prise d'otages à l'Hyper Cacher de Paris. Quand Amedy Coulibaly retenait les otages, c'est lui a fait exploser l'une des portes permettant l'assaut des forces de l'ordre. Malgré le danger, à aucun moment il ne pense au risque de perdre sa vie : "On se concentre uniquement sur la technique. Que ce soit la mort à donner, ou la mort à recevoir, on ne doit pas y penser. Quand on enjambe un, dix ou cent morts, ça ne change rien. On se concentre sur le travail à faire."

Une guerre entre gitans à Marseille, un otage échappe à la tronçonneuse

Selon les urgences, les policiers du Raid sont appelés aux quatre coins de France. Marc Verillotte a donc eu l'occasion de travailler à Marseille dans le cadre d'une guerre entre gitans. Une incroyable histoire d'un barman retenu en otage. Le policier raconte être descendu dans les Bouches-du-Rhône car deux bandes rivales cherchaient alors à maitriser une part du marché de la drogue à Marseille. L'assaut est alors donné dans une maison, sur un camp de gens du voyage.

Cinq individus sont interpellés. "On a trouvé de l'argent et de la drogue, et on a libéré l'otage qui était tremblant.... il tremblait incroyablement." Pour cause, une tronçonneuse se trouvait à côté de lui. "Il connaissait son destin, il savait qu'il allait être découpé et ensuite brûlé", glisse Marc Verillotte. Une intervention risquée dans un domaine que le policier du RAID ne connaissait pas encore : "Devant une telle sauvagerie, on se doutait bien que l'intervention risquait d'être difficile. Mais bon, ça s'est bien passé."

Un nouveau siège du RAID à Marseille

En 2023, un nouveau siège du Raid ouvrira ses portes à Marseille, avec une vingtaine de policiers. Des interventions qu'ils assureront dans tous les domaines, "que ça soit la drogue, les braqueurs, ou toutes sortes de bandits. Lorsque la police judiciaire repère un individu très dangereux à aller chercher, elle fait appel à nous."

Des interventions qui sont parfois très délicates, comme lorsqu'il faut aller chercher des forcenés retranchés chez eux. "Dans l'unité, on a déjà eu trois morts et une trentaine de blessés par balle, raconte Marc Vérillotte. Sur les trois morts, deux ont été tués ce type de forcené, qui avait un problème psychiatrique. Il n'y a pas de petite intervention."

Le policier du RAID est en dédicace tout ce week-end au Festival du livre, au Parc Chanot à Marseille. Une rencontre est prévue notamment dimanche 27 novembre à 15 heures.