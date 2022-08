Les gendarmes du Vaucluse ont distribué les amendes aux fêtards dans le cadre de l'Insane festival qui s'est tenu du 12 au 14 août sur la commune d'Apt (Vaucluse). La saisie compte, entre autres, 365 cachets d'ecstasy et plusieurs couteaux.

Festival Insane : 271 amendes distribuées aux festivaliers d'Apt pour possession de drogue et couteaux

Des couteaux, des drogues et produits illicites confisqués aux festivaliers d'Apt

Dans le cadre du festival Insane sur la commune d'Apt, les gendarmes de Vaucluse renforcés par l'escadron de gendarmerie mobile d'Antibes, ont procédé à de nombreux contrôles entre le 12 et le 14 août. La confiscation de drogue a été massive : 130 grammes de résine de cannabis, 450 grammes d'herbe, 365 cachets d'ecstasy, 37 buvards de LSD, de la cocaïne et de la MDMA. Quelques seringues et du gaz hilarant ont également été saisis.

En termes de matériel, plusieurs couteaux ont également été confisqués. En tout, 271 amendes ont été dressées sur les trois jours de festival.