Festival La Folle Journée à Nantes : des irrégularités dans les comptes, la directrice démissionne

La "Folle Journée" n'a jamais aussi bien porté son nom que ce vendredi, et elle s'en serait bien passée. Dans deux communiqués publiés à quelques minutes d'intervalle, ce vendredi après-midi, la ville de Nantes et la "Folle Journée" annoncent conjointement la démission de Joëlle Kerivin, la directrice générale du festival de musique classique, annulé en 2020 en raison du coronavirus. Les conclusions d'un audit réclamé par la municipalité font état de "mouvements de trésorerie très importants liés à des avances de salaires et de frais de représentation au bénéfice de la directrice générale, largement supérieurs aux dépenses réellement constatées et justifiées", indique l'organisation du festival.

Le Folle Journée et la mairie de Nantes portent plainte

Tout est parti de l'assemblée générale de l'association "Espace Simone de Beauvoir". Fin janvier, la commissaire aux comptes de la municipalité, qui finance la structure, a constaté des "irrégularités comptables". Elle a également mis en évidence des mouvements financiers coordonnés entre la SAEM La Folle Journée et l'association, toutes deux gérées par Joëlle Kerivin. Il s'en est suivi la commande d'un audit auprès de la société KPMG. Et ses conclusions, rendues publiques ce vendredi, sont sans appel.

Ces mouvements financiers "très importants" constituent "à l'évidence et à minima une faute de gestion de la société". Dans ce contexte, la directrice générale du festival Joëlle Kerivin a pris les devants pour éviter une révocation inévitable. Elle a présenté sa démission, acceptée dans la foulée par le président du Conseil d'administration de La Folle Journée, Aymeric Seassau. Dans l'attente d'un conseil d'administration extraordinaire qui doit se tenir dans les prochains jours, la SAEM et la mairie de Nantes ont déposé plainte auprès du Procureur de la République de Nantes.