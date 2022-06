Festivités, compétitions, cérémonies : au Pays basque, annulations en cascade à cause de la canicule

La vague de chaleur se renforce au Pays Basque. Pour éviter les accidents, et préserver les plus fragiles, les mairies et associations sont contraintes d'annuler ou reporter les différents rassemblements prévus.

Une vague de chaleur d'une précocité exceptionnelle s'abat sur le Pays basque cette semaine. Le Pays Basque est toujours en alerte orange canicule, des records de température pourraient être battus ce vendredi selon météo France. Douze autres départements, dont les Landes, sont d'ores et déjà placés en alerte rouge. Face aux risques élevés, et pour préserver les plus fragiles, la préfecture a appelé les mairies et associations à annuler ou reporter leurs événements du week-end. Le point sur ces décisions avec France Bleu Pays Basque.

Activités sportives

La marche Hirukasko, entre Bidarray et Itxassou , est annulée ;

Le Tour de la Soule, trail au départ de Mauléon , est annulé ;

La cyclomontagnarde, course cycliste entre Luchon et Bayonne , est annulée ;

La Quebrantahuesos, course cycliste entre l'Espagne et la France qui passe par la vallée d'Aspe et réunit d'habitude 9 000 participants, est aussi annulée ;

Le tournoi de foot U13 d'Hiriburuko Ainhara de ce samedi à Saint-Pierre d'Irube est annulé, celui des U11 qui doit se tenir dimanche est pour l'instant maintenu ;

Les forêts du Lazaret et du Pignada à Anglet sont interdites d'accès en raison de risques d'incendies.

Festivités

Les feux de la Saint-Jean organisés par le groupe de danse Angeluarrak à Anglet sont annulés ;

La fête de la bière à Espelette est annulée ;

est annulée ; "Girouette en fête" à Anglet, qui devait se tenir ce samedi, est reporté.

Cérémonies

La cérémonie de l'appel du 18 juin d' Hasparren est avancée à 8h30, à la stèle de Celhai, et le rendez-vous aux monuments aux morts est avancé à 9h ;

La cérémonie de l'appel du 18 juin d' Anglet est avancée à 8h30 ;

La cérémonie de l'appel du 18 juin de Biarritz est avancé à 9h ;

L'inauguration à Biarritz de l'œuvre Art et Jardins "La Géante du Viaduc" du samedi 18 est avancée à 10h, toujours sous le viaduc de La Négresse.

Activités culturelles