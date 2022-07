Festivités du 14 juillet à Lourdes : chaleur et sécheresse ont eu raison du feu d'artifice

Il n'y aura pas de feu d'artifice à Lourdes ce 14 juillet 2022. En cause, la sécheresse et la chaleur. Le risque d'incendie était trop important estime le maire de la ville Thierry Lavit. Il s'en explique.

Je ne veux pas faire prendre de risques ni à la population, ni même aux bâtiments et au château. (Thierry Lavit - maire de Lourdes)

"Il y a un vrai danger d'incendie" explique Thierry Lavit, le maire de Lourdes. L'édile ne veut prendre aucun risque d'autant plus qu'un incendie, a priori accidentel, a ravagé le week-end dernier 4 des 8 chapelles de Lumières du sanctuaire. "Lors du 14 juillet il y a trois ou quatre ans une fusée était tombée sur la face nord, côté nord du Château. Il y avait eu l'intervention des pompiers, et il n'y avait pas une période de sécheresse aussi longue que cette année" se remémore le maire. C'est à la fois la sécheresse et la configuration des lieux qui l'a amené à annuler le feu d'artifice "je ne veux pas faire prendre de risques ni à la population, ni même aux bâtiments et au château. Nous sommes situés sur un piton rocheux et tout autour il y a des toits, des maisons anciennes et il faut faire très attention à la végétation" explique Thierry Lavit.

Pour autant, le reste des festivités du 14 juillet est bien maintenu notamment la cérémonie officielle ce jeudi matin, le verre de l'amitié et la remise de médailles à midi ainsi que le traditionnelle bal des pompiers le soir.

Par ailleurs, à Pau les festivités du 14 juillet 2022 sont aussi bousculées par la vague de chaleur, le défilé prévu place Clemenceau est décalé à 20h, au lieu de 19h. Autre cérémonie, reportée cette fois, celle en mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'Etat français et d'hommages aux "JUSTES" , elle est décalée au 20 juillet prochain à 19h30 à Gurs.