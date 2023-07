Festivités du 14 juillet : des drones pour surveiller plusieurs communes des Deux-Sèvres

La préfecture des Deux-Sèvres prend des mesures préventives pour assurer le bon déroulé des festivités du 14 juillet. Un peu plus de 10 jours après les violences urbaines qui ont touché Niort et Bressuire, la crainte des autorités est de voir de nouveaux débordements.

Niort, Chauray, Bessines et Bressuire surveillées par drones

Dans un communiqué, la préfecture annonce que "policiers et gendarmes sont particulièrement mobilisés et renforcent les contrôles". Plusieurs arrêtés ont aussi été pris pour l'interdiction de la vente, du port et du transport d'engins pyrotechniques, de carburant, d'acides, de tous produits inflammables, chimiques ou explosifs et d'armes, toutes catégories confondues.

Parmi la nouveauté cette année, la préfète a également pris un arrêté pour permettre aux forces de l'ordre de procéder à une surveillance par drone. La mesure concerne les communes de Niort, Chauray, Bessines et Bressuire. Il s'applique pour les deux soirées du 13 et du 14 juillet, de 20h à 8h.