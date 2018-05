Le préfet de police de Paris a annoncé ce vendredi qu'un "dispositif conséquent et puissant" sera mis en place samedi, à l'occasion de la "Fête à Macron" organisée par la France Insoumise. Les auorités redoutent des débordements, après les violences du 1er mai.

Conséquence "de l'effort supplémentaire voulu par le gouvernement", environ 2.000 policiers et gendarmes seront mobilisés samedi pour encadrer la "Fête à Macron" organisée à Paris. Un "dispositif conséquent et puissant", selon le préfet de police de Paris.

Au lendemain des débordements spectaculaires causés par quelque 1.200 "black blocs" lors du défilé du 1er-Mai, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb avait promis "encore plus de forces de l'ordre lors des prochaines manifestations". Ce sont donc 500 policiers et gendarmes supplémentaires qui sont mobilisés "tout au long de l'itinéraire afin d'être en capacité d'intervenir dans les délais les plus brefs".

"2 000 policiers et gendarmes seront mobilisés" à Paris samedi 5 mai pour encadrer "La fête à Macron", indique le préfet de police de Paris, Michel Delpuech. C'est 500 de plus que lors du 1er-Mai. pic.twitter.com/9yAEcCpvbp — franceinfo (@franceinfo) May 4, 2018

Contrôles en amont de la manifestation

Le préfet de police a expliqué que les services de police n'observaient pas d'appels similaires à ceux lancés avant le défilé du 1er-Mai, mais a estimé qu'il y a "tout lieu de penser que des individus animés par le seul désir de commettre des violences et de s'en prendre aux forces de l'ordre, tenteront de nouveau de s'intégrer dans la manifestation afin de constituer un black bloc". Sur réquisitions du procureur de la République, des contrôles pourront être menés "en amont" de la manifestation avec l'objectif d'interpeller "toutes les personnes" porteuses d'objets pouvant constituer des armes par destination et souhaitant prendre part au cortège, a-t-il détaillé.

"Il y a tout lieu de penser que des individus animés par le désir de commettre des violences et de s'en prendre aux forces de l'ordre tenteront de s'intégrer afin de constituer un black bloc" pendant "La fête à Macron" à Paris, explique Michel Delpuech, préfet de police de Paris pic.twitter.com/pGMMUWRZdT — franceinfo (@franceinfo) May 4, 2018

La "Fête à Macron", organisée un an après l'élection d'Emmanuel Macron et initiée par le député LFI François Ruffin, se veut "joyeuse et festive", selon les mots de Jean-Luc Mélenchon. Le cortège partira de la place de l'Opéra pour rejoindre la place de la Bastille.

Poursuites en cours contre les "casseurs" présumés du 1er-Mai

Le 1er-Mai dernier, 109 personnes ont été placées en garde à vue suite aux violences et dégradations survenues en marge du cortège parisien. Environ la moitié de ces personnes arrêtées avait été remise en liberté mercredi sans faire l'objet de poursuite. Les autres font l'objet de poursuites.

Six devaient être jugés jeudi en comparution immédiate mais ont obtenu le renvoi de leur procès, pour la plupart au 30 mai. Sept autres vont être présentées vendredi à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. Douze suspects vont être jugés en comparution immédiate ce vendredi, et deux autres ont été convoqués pour un procès à une date ultérieure. Enfin, treize personnes devaient se voir notifier un rappel à la loi par un délégué du procureur.