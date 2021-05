Fête clandestine à Chasseneuil-du-Poitou : les participants ont dû récupérer leurs affaires à la gendarmerie

Une fête étudiante a été arrêtée ce vendredi 30 avril au soir. Plusieurs dizaines d'étudiants dans le parking d'une des résidences universitaires faisaient la fête, jusqu'à l'arrivée de la gendarmerie. Elle a été appelée pour tapage nocturne.

Des spots lumineux de couleurs, une machine à fumée, de la musique et bien entendu de la nourriture et de l'alcool. Le parking a vraiment été totalement réaménagé pour faire la fête. Quand les gendarmes arrivent, la plupart des étudiants fuient, mais laissent leurs affaires sur place. Les forces de l'ordre demandent à ceux qui sont restés de remettre le parking en état, de tout démonter et les verbalisent. Ils récupèrent ensuite tout ce qui a été abandonné. Les étudiants ont dû venir les récupérer directement à la brigade de gendarmerie et ils sont tous repartis avec leurs affaires, mais aussi avec une amande de 135 €.

Une augmentation du nombre d'appel pour tapage nocturne

D'après la gendarmerie de la Vienne, il y a une légère augmentation du nombre d'appels pour tapage nocturne depuis le retour du printemps, aux alentours de 15 %. Une hausse par rapport à l'an dernier où l'on était toujours confiné. Pour la gendarmerie, c'est un phénomène régulier, dès que les beaux jours reviennent. Il est un peu accentué par le couvre-feu et la fermeture des bars et des boites de nuits. Les voisins incommodés sont eux aussi plus chez eux et donc plus enclin à entendre le bruit et être gênés.