Fête clandestine à Joinville-le-Pont : deux personnes en garde à vue

Deux personnes ont été interpellées et placées en garde à vue ce dimanche matin, après l'organisation d'une fête clandestine qui a rassemblé plus de 300 personnes dans la nuit de vendredi à samedi à Joinville-le-Pont (Val-de-Marne).

La police a interpellé et placé en garde à vue ce dimanche matin le co-propriétaire et le gardien du loft où s'est déroulée la soirée clandestine qui a réuni plus de 300 personnes à Joinville-le-Pont. Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui", "violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité publique", "menaces et actes d'intimidation commis contre des personnes exerçant une fonction publique", et "travail dissimulé".

Dans la nuit de vendredi à samedi, les policiers sont intervenus dans un pavillon de la commune du Val-de-Marne pour mettre fin à une soirée qui a dégénéré. Entre 300 et 400 personnes étaient rassemblées pour faire la fête, en plein confinement, "dans un mépris total des règles sanitaires", selon les enquêteurs.

Au moins un des participants était positif au Covid-19. Dans un communiqué publié samedi après-midi, la préfecture de police invite l'ensemble des fêtards "à se faire dépister dans les meilleurs délais et à s'isoler au moins jusqu'à réception des résultats de leur test".