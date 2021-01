Fête clandestine à Marseille (Plombières) : 5 personnes placées en garde à vue

C'était le 13 décembre dernier, quartier Plombières à Marseille dans le 14ème arrondissement, les forces de l'ordre interviennent en pleine crise sanitaire dans une salle où 500 personnes sont réunies pour faire la fête en plein confinement. La plupart des fêtards ont échappé à l'amende des 135 euros mais les enquêteurs ont poursuivi leur travail pour mettre la main sur les organisateurs de l'événement.

Des peines encourues jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende

C'est la sûreté urbaine de la division Nord qui a enquêté et donc permis d'interpeller cinq personnes dont les trois organisateurs présumés de la soirée interdite. Ce sont ces trois personnes qui risquent la plus lourde peine jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende pour travail dissimulé, ça c'est pour le préjudice de l'Ursaff, mais aussi mise en danger de la vie d'autrui. On n'organise pas de fête en période de confinement et surtout quand cette fête s'est déroulée pratiquement comme au bon vieux temps sans aucun masque de rigueur. Les deux autres personnes poursuivies et déjà condamnées à des peines de prison avec sursis (4 et 6 mois et des amendes de 1.500 et 2.500 euros) sont celles qui ont permis à la fête d'avoir lieu : embauche du personnel, sans contrat évidemment d'une part, de l'autre, la location du matériel qui a permis aux fêtards imprudents. Ils étaient 500 ce soir là à se retrouver dans ce local.

Les trois autres personnes, considérées comme les organisateurs principaux de cette soirée, seront jugés le 14 juin 2021. En attendant, deux ont été placés en détention provisoire et l'une sous contrôle judiciaire. Elles sont poursuivies pour travail dissimulé à l'égard de plusieurs personnes et pour mise en danger de la vie d'autrui.