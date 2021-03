Fête clandestine dans un centre commercial près de Strasbourg : la préfète porte plainte

La préfète du Bas-Rhin annonce vendredi 19 mars qu'elle porte plainte contre l’organisateur de la fête clandestine organisée dans le nouveau centre commercial "Shopping promenade" à Vendenheim. Une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui.

La fête clandestine s’est déroulée le mardi 16 mars dans les locaux du nouveau centre commercial. Sur les vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, des dizaines de personnes dansent et boivent un verre autour d'un DJ. Des personnes non masquées et qui ne respectent pas les gestes barrières. Une enquête a été ouverte par la gendarmerie.

Vecteur de contamination

"Ces comportements ne peuvent pas être tolérés, ces fêtes clandestines étant des vecteurs de contamination", rappelle Josiane Chevalier dans un communiqué. La situation épidémique dans le Bas-Rhin reste très tendue : le taux d’incidence dans le département approche les 200, et avoisine les 215 dans l’Eurométropole.

La préfète rappelle qu’il est "indispensable de poursuivre nos efforts collectifs et individuels en respectant strictement les gestes barrières afin de casser les chaînes de transmission du virus".