Fête clandestine à la Ferté-Saint-Aubin : de la prison avec sursis pour les trois organisateurs

10 euros l’entrée pour les garçons, 5 euros pour les filles, boissons à volonté jusqu’à une heure du matin, location de chichas. Décidément, les organisateurs de cette soirée le 3 avril dernier avaient tout prévu. A un détail quand même : louer une maison de 115 mètres carrées, dans un lotissement à la Ferté Saint Aubin et accueillir une centaine de personnes en plein couvre feu, ne peut pas pas passer inaperçu !!

Dans la nuit du 3 au 4 avril, alors que la France était de nouveau en confinement avec un couvre feu à 18 heures, les gendarmes ont donc débarqué, rue Raboliot, à la Ferté-Saint- Aubin. Ils avaient été appelés pour du tapage nocturne mais très vite, ils ont compris que c'était plus que cela. Des jeunes étaient attroupés devant une maison, ils entraient, ils sortaient et une vingtaine de voitures étaient stationnées à côté. Il s'agissait bien d'une fête clandestine.

Une réservation sur Booking avec une fausse identité

Au moment de leur intervention, les gendarmes ont verbalisé une trentaine de participants. C'est seulement le lendemain matin, qu'ils sont intervenus à l'intérieur de la maison, pour retrouver le ou les organisateurs. Le pavillon, avait été loué sur le site Booking.com, par un certain Steven Talbot. Au fil des auditions, les gendarmes ont compris qu'il s'agissait de Dimitri, 24 ans, salarié dans un garage. C’est lui qui a lancé des invitations via le réseau Snapchat, réserver ensuite sous un faux nom sur Booking.

Un salon transformé en piste de danse

Une fois les clefs en poche, Dimitri, sa copine et un ami ont poussé les meubles du salon, aménager une piste de danse et ouvert un bar côté cuisine. « Comme on était dans un lieu privé, je me suis dit que c’était possible même avec le couvre feu » explique benoîtement Dimitri face au tribunal. Sa petite amie, Maily, explique elle qu'elle n'était au courant de rien : " Je pensais passer une soirée avec mon copain et quelques amis et on s'est retrouvé à beaucoup plus". Le tribunal a du mal à la croire d'autant que c'est elle qui a payé la caution de 260 euros le jour de la remise des clefs. C'est elle aussi qui louait les chichas pendant la soirée.

Poursuivis pour mise en danger de la vie d'autrui

"Et les risques, vous y avez pensé ? " s’énerve la procureure. Le lendemain de la fête, les pompiers sont venus faire un état des lieux et des risques. Selon eux, en cas d’incendie dans cette maison, le feu aurait pu se propager très vite et très fort et faire de nombreuses victimes. A cela s'ajoute bien sûr, le risque sanitaire : la fête se déroulait sans respecter des gestes sanitaires et sans aucun masque. D'après les témoignages recueillis par les gendarmes, plusieurs mineurs participaient à la fête et ont bu de l'alcool. Les trois organisateurs sont donc aussi poursuivis pour vente ou offre d'alcool à un mineur. Dans cette affaire, le propriétaire de la maison s'est porté partie civile. Il déplore des dégradations sur des radiateurs et demande également une réparation au titre du préjudice moral et économique. Une autre procédure pour escroquerie est également en cours. Elle sera jugée en novembre.

Doit-on condamner des jeunes qui veulent simplement vivre ?

Pour Grégoire Mallein, avocat de Dimitri, ce dossier a fait preuve " _d'emballement, d'excès médiatique_, parce qu'on était en plein Covid et qu'il fallait faire des exemples". Lui conteste le nombre de participants, insiste sur le caractère privée de la soirée. " Il n'y a pas eu de réelle publicité, une boucle Snapchat, c'est fermé." Quant aux risques sanitaires, l'avocat rappelle qu'aucun cluster n'a été signalé après cette fête.

Des peines de 3 mois à 5 mois de prison avec sursis

Les juges eux ont bel et bien retenu la mise en danger de la vie d'autrui, la vente d'alcool à mineurs et trois infractions : tapage nocturne, organisation de fête sans autorisation et établissement d'un débit de boissons temporaire. Pour ces faits, Dimitri écope de 5 mois de prison avec sursis. Sa petite amie et son copain sont eux condamnés à 3 mois avec sursis. Ils devront payer chacun 440 euros d'amende pour les infractions et un peu plus de 360 euros à la partie civile.