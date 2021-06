Les gendarmes mettent fin à une soirée clandestine près de Montpellier

C'est sur les réseaux sociaux que la nouvelle a été relayée : une soirée prévue, vendredi 18 juin, dans une maison du Crès, près de Montpellier. Les gendarmes, eux aussi, ont eu vent de l'info et se sont donc attelés à dissuader les fêtards de s'y rendre. Plus de 150 personnes étaient attendues.

Une fois sur place, ils les ont en fait "intercepté" et au final, plus de 75 PV dressés pour non respect des mesures sanitaires. Les deux organisateurs ont été identifiés et interpellés le lendemain. Il s'agit de deux Montpelliérains, âgés d'une vingtaine d'années, convoqués par la justice en septembre. On leur reproche la mise en danger de la vie d’autrui, la vente de boissons alcoolisées sans licence et le travail dissimulé. Plus de 1.500 euros ont été saisis.