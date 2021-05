Fête clandestine payante dans les Côtes d'Armor : l'enquête se poursuit pour identifier les organisateurs

"L'enquête se poursuit pour identifier les organisateurs", indique ce lundi Bertrand Leclerc, le procureur de la république de Saint-Brieuc après la fête clandestine payante qui a réuni plus de 200 personnes dans la nuit du samedi 8 au dimanche 9 mai à Binic-Etables-sur-mer.

Une identification qui s'avère compliquée car de nombreux fêtards se sont "évaporés" dans la nature à l'arrivée des gendarmes.

Gardes à vue levées

Au total, soixante participants ont été verbalisés pour non-respect des règles sanitaires. Les deux hommes placés en garde à vue, eux, ont été remis en liberté mais l'un d'eux est toujours soupçonné d'être l'un des organisateurs de l'événement.

La maison où s'est déroulée la fête avait été louée via le site Le Bon Coin et l'entrée et l'alcool étaient payants.