Fête d'intégration dans les grandes écoles : les étudiants des Mines d'Albi très encadrés

À Nantes, 500 étudiants en médecine testés après une soirée d'intégration. Une quarantaine d'étudiants en médecine de Poitiers positifs au Covid-19 et Science-Po qui stoppe le week-end d’intégration à Nantes. Clairement, la rentrée des étudiants inquiète beaucoup et dans la plupart des écoles d’ingénieurs les soirées et week-ends d’intégration sont annulés.

A Albi, à l’école des Mines, qui compte un millier d’étudiants ingénieurs, le BDE (bureau des étudiants) s’est battu pour garder son "mois d’intégration". D’habitude, il y a quelques grosses soirées et un week-end à l’extérieur.

Zoé Ginesty est la vice- présidente du BDE et un de ses camardes accueillent les élèves. © Radio France - SM

Camping et fêtes annulés.

Cette année tout a été revu. Les étudiants vont faire des activités sportives adaptées. Il y aura quelques soirées apéro (appelées after-work) en extérieur autour de la maison des étudiants. Et les nuits en camping ont été annulées.

En ce moment, les étudiants arrivent de toute la France, ils récupèrent leur clé et passent par le stand du bureau des étudiants. C’est le BDE qui chaque année organisait un mois d’intégration. Mais cette année, à la place des grosses fêtes et du week-end en camping à la mer, ce sera sport à Albi et apéro en extérieur. Un peu décevant pour les petits nouveaux.

Zoé Ginesty est la vice-présidente du BDE. Elle explique que les deux ou trois grosses soirées étaient impossibles à maintenir.

Quelques activités maintenues

"On m’a expliqué qu’il y avait un mois d’intégration. Mais que s’il y avait le moindre problème tout était annulé. Je suis un peu déçue. C’était mon année d’intégration", raconte cette étudiante venue du Mans. Mais son futur camarade relativise. "On a déjà beaucoup de chance. Beaucoup de mes amis, dans d’autres écoles n’ont rien. C’est sans doute parce que le campus est immense que nous pouvons faire des choses en extérieur."

Fête non-officielle ?

Mais les deuxième et troisième années sont encore plus déçus. "On ne peut pas les accueillir comme il se doit. C’est vraiment frustrant", explique une deuxième année. Et Zoé Ginesty ajoute : "en plus avec le confinement, ils ont eu une année très difficile, ils le méritaient."

Mais les fêtes organisées les années passées étaient impensables. "Ce sont des moments tactiles, on aime se faire des câlins", confie-t-on. D’autres racontent les étudiants qui dorment les uns chez les autres, tout le monde qui boit dans le même verre... Mais Hugo prévient : "Il n’y aura pas de fêtes officielles. Mais on ne va pas se laisser abattre. On va essayer de feinter, de passer à travers. Notamment en allant dans des bars."

Toutes les activités proposées pendant le mois d’intégration ont en tout cas été validées par la direction. La rentrée de l'école des Mines d'Albi, c’est ce lundi 14 septembre.