Fête de la bière à Schiltigheim : un homme blessé lors du démontage des installations

Les organisateurs et les bénévoles de la Fête de la Bière de Schiltigheim sont sous le choc. Lundi soir, à l'issue des festivités, un homme a été gravement blessé à la jambe lors du démontage des installations scéniques. L'accident s'est produit vers 1h30 du matin, sous le chapiteau, place Alfred Muller.

ⓘ Publicité

L'homme, âgé de 63 ans, est un employé de la société en charge du démontage. Il a été heurté par un engin de levage lors d'une manœuvre. Le blessé a été rapidement pris en charge sur place par la Croix Rouge et transporté à l'hôpital en urgence absolue. Ses jours ne sont pas en danger.

Plusieurs témoins de la scène ont été choqués et pris en charge par Croix Rouge. Comme le veut la procédure, une enquête a été ouverte par la police et l'inspection du travail, indique dans un communiqué Corinne Kestler, la présidente de l'Office des sports, de la culture, des arts et des loisirs de Schiltigheim.

La 41e édition de la Fête de la bière s'est tenue du 4 au 7 août dans la Cité des brasseurs.